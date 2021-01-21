Manchester United'ı Cavani ve Pogba uçurdu

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester United, Fulham'a deplasmanda konuk oldu.



Craven Cottage'da oynanan karşılaşmayı Manchester United 2-1 kazanarak üç puanı aldı ve maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.



Karşılaşmanın 5. dakikasında Lookman'ın golüyle Fulham öne geçerken 21. dakikada Edinson Cavani'nin skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 bitti.



İkinci yarıya etkili başlamak isteyen Manchester United, dakikalar 65. dakikaya gelindiğinde Pogba'nın golüyle Manchester United öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca United üç puanı aldı.



Bu sonucun ardından Manchester United 40 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fulham ise 12 puanda kaldı.



