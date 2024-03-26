Manchester United'da hedef Juventuslu yıldız

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Manchester United'da hedef Gleison Bremer.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'da hedef Juventuslu yıldız
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26 Mart 2024 20:33
Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışından oldukça uzak kalan ve gelecek sezon bu durumu tersine çevirmek isteyen Manchester United transfer çalışmalarına başladı.

HEDEFTE JUVENTUSLU YILDIZ

Mirror'da yer alan habere göre Manchester United'ın yeni hissedarlarından ve futbolun başına geçen Jim Ratcliffe, Juventus'un yıldız oyuncusu Gleison Bremer'i kadroya katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Brezilyalı stoperin sözleşmesinde yaklaşık 60 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olduğu ve Manchester United'ın da bu bedeli ödeyebileceği söylendi.

29 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Juventus formasıyla 29 resmi maça çıkan Gleison Bremer bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

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