Manchester United'da Garnacho ile yeni sözleşme

Manchester United, 18 yaşındaki futbolcusu Alejandro Garnacho'nun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'da Garnacho ile yeni sözleşme
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28 Nisan 2023 17:04
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Arjantinli futbolcu Alejandro Garnacho'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

Manchester United Kulübü, 18 yaşındaki Garnacho ile 30 Haziran 2028'e kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya doğumlu Arjantinli futbolcu, 2020'de İspanya ekibi Atletico Madrid'den Manchester United'ın altyapısına dahil oldu.

Arjantin Milli Takımı'nın 20 yaş altı kategorisinde de görev yapan genç kanat oyuncusu, Manchester United'ın A takımında şu ana kadar 31 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

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