Manchester United anlaşmayı açıkladı! Blind...

tan 2014 yılındatransfer olan, eski takımına geri dönüyor.Manchester United, Daley Blind'in Ajax'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.Bonservis ücreti hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken Ajax'ın Manchester United'a 18 milyon euro ödeyeceği belirtildi.İngiltere ve Hollanda basınında yer alan haberlerde; Hollandalı oyuncunun Ajax ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.Geçen sezon Manchester United formasıyla 17 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.