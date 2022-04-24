Manchester City, gözünü Declan Rice'a dikti!

Ligde şampiyonluğun son düzlüğüne giren Manchester City, gelecek sezonun kadro planlaması üzerine de çalışmalarını sürdürüyor.



İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; son olarak West Ham United'da forma giyen yıldız orta saha Declan Rice'ı gündemine alan Manchester City, İngiliz oyuncuyu sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Fernandinho'nun yerine düşündüğü belirtildi.



150 MİLYON POUND



Manchester City'nin 23 yaşındaki Rice için 150 milyon poundluk bir ücreti gözden çıkardığı ancak West Ham United'ın bu teklifi yeterli bulmadığı öne sürüldü. Declan Rice ile Manchester United'ın da ilgilendiği ancak oyuncunun gönlünün Chelsea'ye katılmaktan yana olduğu ifade edildi.



Declan Rice, bu sezon West Ham formasıyla çıktığı 43 resmi maçta 4 gol 5 asistlik katkı sağladı.





İLGİLİ VİDEO