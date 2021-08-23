Mame Thiam, Kayserispor'a transfer oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mame Thiam'i kadrosuna kattı. Kayserispor, Thiam'ın transferi için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Mame Thiam transferinde mutlu sona ulaşan Kayserispor, Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Steven Caulker'ın transferi için de Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı.



