Mame Thiam, Kayserispor'a transfer oldu!

Kayserispor, Mame Thiam'ın transferi için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mame Thiam, Kayserispor'a transfer oldu!
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23 Ağustos 2021 14:08
Transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mame Thiam'i kadrosuna kattı. Kayserispor, Thiam'ın transferi için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Mame Thiam transferinde mutlu sona ulaşan Kayserispor, Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Steven Caulker'ın transferi için de Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı.


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