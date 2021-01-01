Malone, Porter Jr.'ın karantina durumuyla ilgili konuştu

Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, takımın genç yıldızı Michael Porter Jr.'ın 10-14 gün daha karantinada kalacağına dair haber hakkında konuştu.



Malone, oyuncunun yokluğuyla ilgili özel bir şey söylemekten kaçınırken, takımdaki diğer oyuncuları bir adım öne çıkmaya ve kadroya yardım etmeye çağırdı:



"Şu anda burada değil, ondan bunun hakkında konuşmayacağım bile. Bir süredir ligde olan yetenekli adamlarımız var. Bir adım öne çıkmalı ve oyunumuza yardım etmeliler. Michael hakkında, o döndüğü zaman konuşuruz."



Porter, ligin sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle 7 günlük karantinaya başlamadan önce, son maçını en son 29 Aralık'ta oynamıştı.



Dün geceki Dallas Mavericks maçından önce, Porter Jr.'ın en az 10 gün daha karantina altında kalmaya devam edeceği duyurulmuştu.



Porter, bu sezon dört maçta 19.5 sayı, 6.8 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları ile oynuyor.



