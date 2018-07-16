Malatyaspor'dan transfer müjdesi

Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü, transfer çalışmalarına ilişkin,dedi.Gündüz, yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.Takımın ikinci etap kamp çalışmalarına Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde devam ettiğini aktaran Gündüz, verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade etti.Gündüz, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek,değerlendirmesinde bulundu.Sezonun ilk maçını deplasmanda Göztepe ile oynayacaklarını anımsatan Gündüz, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydetti.Erdal Gündüz, Gineli orta saha oyuncusu Sadio Diallo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını da sözlerine ekledi.