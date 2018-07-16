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Malatyaspor'dan transfer müjdesi

Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz yaptığı açıklamada transferde takıma direkt katkıda bulunacak bir isimle görüştüklerini açıkladı.

Kaynak: AA
Malatyaspor'dan transfer müjdesi
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16 Temmuz 2018 16:18
Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, transfer çalışmalarına ilişkin, "Takıma katkısının olacağına inandığımız çok iyi bir iki futbolcuyla görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Gündüz, yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Takımın ikinci etap kamp çalışmalarına Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde devam ettiğini aktaran Gündüz, verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Gündüz, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Takıma katkısının olacağına inandığımız çok iyi bir iki futbolcuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüze bakacağız, takımın eksik yerlerini doldurmaya çalışacağız. Bize reklam yüzü değil, takıma katkı ve fayda sağlayacak, mücadeleci, hırslı oyuncular lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonun ilk maçını deplasmanda Göztepe ile oynayacaklarını anımsatan Gündüz, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydetti.

Erdal Gündüz, Gineli orta saha oyuncusu Sadio Diallo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını da sözlerine ekledi.

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