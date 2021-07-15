Malatyaspor'dan Kechrida için ikinci teklif

Yeni Malatyaspor, bir süredir gündeminde olan Tunuslu sağ bek Wadji Kechrida'yı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti. Sarı kırmızılılar, daha önce anlaşma sağladığı ancak noktalayamadığı bu transferi bu kez tamamlamak istiyor.

Abone Ol
Malatyaspor'dan Kechrida için ikinci teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2021 13:06
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Yeni Malatyaspor'da yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geride kalan iki sezonda yaşadığı sıkıntıları göz önünde bulunduran sarı siyahlı yönetim, bu sezon hem güçlü hem de alternatifli bir kadroyla ligde mücadele etmek istiyor.

Doğu Anadolu ekibi, transfer çalışmaları kapsamında Tunuslu sağ bek Wadji Kechrida'yı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti. Sarı kırmızılıların daha önce prensip anlaşmasına vardığı oyuncuya farklı kulüplerden gelen teklifler sonrası transfer çıkmaza girmişti. Yönetim, bonservisi elinden bulunan ve güncel piyasa değeri 1,5 milyon Euro olan oyuncusu kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Tunus Ligi ekiplerinden Etoile Sportive du Sahel forması giyinen 25 yaşındaki sağ bek, 30 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Kechrida, Tunus Milli Takımı'nda ise 15 maçta görev aldı.

Kaynak: Busabah Malatya


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.