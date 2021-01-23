Mainz'dan Leipzig'e zirve yolunda ağır darbe

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Mainz ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 3-2 kazandı.



Mainz'ın golleri 24. ve 35. dakikalarda Niakhate, 50. dakikada Barreiro'dan geldi. Leipzig'in golleri ise 15. dakikada Adams ve 30. dakikada Halstenberg'den geldi.



Leipzig'de Alexander Sörloth, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.



Bu sonuçla birlikte Mainz puanını 10'a yükseltti ve 17. sırada yer aldı. RB Leipzig ise 35 puanda kaldı ve zirvede büyük bir yara aldı. Leipzig, bir maçı eksik olan lider Bayern Münih'in 4 puan gerisine düştü.



Mainz, Bundesliga'nın 19. haftasında Stuttgart deplasmanına gidecek. RB Leipzig ise aynı haftada sahasında Leverkusen ile karşılaşacak.



