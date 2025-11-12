Mainz 05, eski futbolcusu El Ghazi'ye açtığı temyiz davasını kaybetti

Mainz 05, eski futbolcusu Anwar El Ghazi'yi sosyal medya paylaşımı nedeniyle işten çıkarma girişiminde temyiz davasını kaybederek ona yaklaşık 1,5 milyon avro ödemek zorunda kaldı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından FSV Mainz 05, eski futbolcusu Anwar El Ghazi'ye karşı açtığı temyiz davasını kaybetti.

Rheinland-Pfalz Eyalet İş Mahkemesi, kulübün açtığı temyiz davasında, El Ghazi'nin sözleşmesini sosyal medya paylaşımları nedeniyle feshetmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme, El Ghazi'nin "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.


Bu nedenle, kulübün sözleşmeyi "derhal fesih" yoluyla sonlandırmasının geçersiz olduğuna karar verildi.

Mahkeme kararına göre, Mainz 05, futbolcuya yaklaşık 1,5 milyon euro tutarında alacağını ödemek zorunda kalacak.

Mahkeme, kararın kesin ve temyize kapalı olduğunu açıkladı.

Mainz İş Mahkemesi, geçen yıl Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin Filistin'e destek veren Instagram paylaşımı nedeniyle Mainz 05 tarafından işten çıkarılmasının "geçersiz" olduğuna hükmetmişti.

Bunun üzerine kulüp, kararı Rheinland-Pfalz Eyalet İş Mahkemesinde temyize götürmüştü.

El Ghazi'nin, Katar Ligi'nde bir kulüpte forma giydiği öğrenildi.

