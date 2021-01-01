Magic Johnson'dan, Kevin Durant'e teşekkür!

NBA efsanesi Magic Johnson, Brookyln Nets süperstarı Kevin Durant'in kendisini "ilk büyük NBA süperstarı" olarak nitelendirmesine yanıt verdi.



Magic, Durant'e Twitter üzerinden şu şekilde teşekkür etti:



"Podcast'inde adımı andığın için teşekkür ederim Kevin Durant!"



Durant kendi podcastindeki bir tartışma sırasında, Magic Johnson'ın basketbolu ne kadar etkilediğini şu şekilde açıklamıştı:



"Şunu farketmeleri lazım ki, o zamanlar yeni bir lig olan NBA'de bireysel bir markaya sahip olma konusunda, ülke bazında bunu ilk başaran kişi Magic'ti. MJ (Michael Jordan) sonra gelmişti.



Bu da bu adamlar arasında bir trend başlattı ve Magic gibi adamların öncü olması sayesinde, basketbol global bir spor oldu. Magic, oyun için çok şey ifade ediyordu ve yeni çıkacak belgeselini izlemek için sabırsızlanıyorum. Özellikle de The Last Dance'ten sonra, birçok belgeselin onunla yarışmaya çalışacağını bilerek."



Magic tüm kariyerini Los Angeles Lakers ile geçirmiş ve birden fazla kez All-Star seçilerek, üç MVP ödülü kazanmış ve beş kez NBA şampiyonu olmuştu.



