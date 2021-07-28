Madueke: 'Galatasaray'a karşı oynamak gurur verici'

PSV Eindhoven'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta ilk golü atan Madueke, karşılaşmanın ardından konuştu.



Galatasaray'a karşı oynamaktan zevk aldığını kaydeden genç oyuncu, "Türkiye'de oynamak iyi bir deneyimdi. Galatasaray'ın iyi taraftarları var, burada oynamak gurur vericiydi. Ayrıca kazandığımız için de mutluyum. Son maçlarda oynamak güven veriyor. Hocama da beni oynattığı için teşekkür ederim." dedi.



"GALATASARAY TARAFTARI ÇOK İYİ"



Galatasaray taraftarına değinen Madueke, "Statla ilgili ya da taraftarla ilgi hocamızın bir taktiği olmadı. Maçla ilgili taktik verdi. İyi atmosfer vardı. Galatasaray taraftarı, güzel bir taraftar grubu. Buna hazırlayarak kendimizi geldik." ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY SAYGI DUYULAN BİR TAKIM"



Galatasaray maçlarının kolay geçmediğini söyleyen İngiliz oyuncu, "Kolay bir maç değildi. Galatasaray saygı duyduğum büyük bir takım ve maçların kolay geçtiğini söyleyemem." diye konuştu.



