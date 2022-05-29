Madonna, Davis-Romero maçını izledi

ABD'nin New York kentindeki Barclays Center'da WBA Dünya Hafif Sıklet Şampiyonası kapsamında düzenlenen karşılaşmanın 6. raundunda ünlü boksör Gervonta Davis, rakibi Rolando Romero'yu nakavt etti.
MADONNA İZLEDİ
Öte yandan Amerikalı şarkıcı Madonna, New York'taki Barclays Center'da, Gervonta Davis ve Rolly Romero arasındakii WBA hafif sıklet unvan maçını izledi.
MADONNA İZLEDİ
Öte yandan Amerikalı şarkıcı Madonna, New York'taki Barclays Center'da, Gervonta Davis ve Rolly Romero arasındakii WBA hafif sıklet unvan maçını izledi.
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