Macheda: 'Maguire yerine Çağlar Söyüncü gelse daha mı başarılı olurdu bilemem'

Kariyerinde Manchester United, Sampdoria, Stuttgart, Panathinaikos gibi takımların formasını giyen ve bu yaz transfer döneminde Ankaragücü'ne transfer olan İtalyan forvet Federico Macheda, Hürriyet'e özel röportaj verdi.



Manchester United'da forma giydiği 2008-2009 sezonunda teknik direktör Sir Alex Ferguson önderliğinde Premier Lig ve EFL Cup şampiyonluğu yaşayan deneyimli santrafor, kariyerinden Süper Lig'e kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.



"SÜPER LİG'DEKİ FİZİKSEL ZORLUK PREMİER LİG'LE AYNI SEVİYEDE"



Süper Lig'i, bir dönem forma giydiği Premier Lig'le kıyaslayan Federico Macheda, "Süper Lig, çok kaliteli bir lig. Diğer liglerle kıyaslamak gerekirse Premier Lig'deki fiziksel zorluk ve performansın yüksekliği burada da var. Diğer oynadığım liglere göre oyun maalesef biraz fazla duraksıyor. Zorluk seviyesi ve fiziksel oyunun önemi diğer liglerdeki gibi aynı derecede" diye konuştu.



Ankaragücü taraftarını çok sevdiğini belirten deneyimli santrafor, oynadığı takımlardaki taraftar gruplarıyla karşılaştırdığında Ankaragücü taraftarının onlardan daha yüksek kaliteye sahip olduğunu belirtti. Macheda, "Bize her maç yardım ediyorlar. Hem içeride hem de dışarıdaki maçlarda verdikleri destek performansımızı arttırıyor. Bize verdikleri desteğin karşılığını iyi futbolla vermek istiyoruz" dedi.



"SIR ALEX FERGUSON'LA ÇALIŞMAK HAYATIMIN EN BÜYÜK OLAYLARINDAN BİRİYDİ"



2008-2009 sezonunda Manchester United'la Premier Lig ve EFL Cup şampiyonluğu yaşadığı döneme değinen ve İngiltere serüveniyle ilgili konuşan 31 yaşındaki Macheda, şöyle devam etti:



"2008-2009 sezonunda Manchester United'da oynayıp şampiyonluk yaşamak benim kişiliğime çok şey kattı. Kendi ayaklarım üzerinde durmayı ve daha güçlü bir kişi olmayı öğrendim. Bundan dolayı çok memnunum ve hayatımda unutamayacağım anlarından bir tanesiydi. Sir Alex Ferguson'la çalışmak hayatımın en büyük olaylarından bir tanesiydi. Kendisi hem kişilik hem de menajer olarak tam bir kazanan. Kazanmak onun bir içgüdüsü gibi ve her zaman kazanıyor. Benim gözümde dünyanın en iyi teknik direktörü o. Bunun dışında sadece futbolumda değil karakterimde de büyük bir emeği mevcut. Kendisiyle oynadığımdan dolayı hem kişisel hem de Futbol olarak çok geliştiğimi düşünüyorum."



"RONALDO'NUN YAŞADIĞI SORUNLAR KALİTELİ OYUNCU OLDUĞU GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMEZ"



Manchester United'la geçtiğimiz günlerde sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden eski takım arkadaşı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı sorunlarla ilgili konuşan başarılı oyuncu, Ronaldo'nun çok kaliteli bir oyuncu olduğunu ve futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olduğuna dikkat çekti. İtalyan santrafor, "Hayatta bazen anlaşmazlıklar olabilir. İnsanlar birbirleriyle iyi geçinemeyebilir ama Manchester United'la yaşadığı problemler onun futbolda ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğu gerçeğini değiştirmez" diye söyledi.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ YORUMU



Transferin gözde ismi milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü hakkında çıkan Manchester United iddialarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Macheda, tarihinde önemli işler başarmış bir kulüp olduğu için Manchester United gibi bir kulüpte oynamanın çok stresli bir iş olduğunu vurguladı. "Zamanında Leicester City'den Maguire yerine Çağlar Söyüncü transfer edilseydi daha mı başarılı olurdu?" sorusuna yanıt veren Federico Macheda, şöyle devam etti: "Formanın ağırlığı çok büyük. Manchester United, tarihinde önemli işler başarmış bir kulüp. Daha önceden Maguire'nin yerine Çağlar gelseydi daha mı başarılı olurdu bilemem çünkü bence Maguire Da kalitesiz bir oyuncu değil. İngiltere Milli Takımı'nda oynadığından dünyanın en iyi stoperlerinden bir tanesi. İkisine de saygım çok büyük. Manchester United'da işler yolunda gitmiyor. Bunun da oyuncuların motivasyonunu etkilediğini düşünüyorum. İkisi de çok kaliteli oyuncular. Ama büyük kulüplerde oynadığınızda işler yolunda gitmediğinde performans göstermek daha da zorlaşıyor."



"ANDREA PİRLO, TÜRKİYE'DEKİ FUTBOLUN KALİTESİNİ POZİTİF BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİR"



Vatandaşı Andrea Pirlo'nun Fatih Karagümrük'teki yönetimiyle ilgili konuşan tecrübeli santrafor, Andrea Pirlo'nun zamanında çok kaliteli bir oyuncu olduğunu ve şu an iyi bir futbol sistemi olduğunu belirtti. Macheda, "Kendilerine karşı oynadığımızda toplu veya topsuz oyunda ne yapacağını bilen bir Karagümrük görmüştük. Kendisinin teknik direktörlüğünü beğeniyorum. Onun gibi bir teknik direktörün Türkiye'de bulunması Türkiye'deki futbolun kalitesini ve futbola bakış açısını pozitif bir şekilde değiştireceğini düşünüyorum" diye konuştu.



"TÜRKİYE'NİN EURO 2024'E KATILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 elemelerindeki şansıyla ilgili değerlendirmede bulunan Federico Macheda, son olarak şunları kaydetti: "Türkiye'nin gerçekten çok genç olmasına rağmen kaliteli ve futbol bilgisi yüksek oyuncuları var. Oyuncularının çoğu Avrupa'nın büyük liglerinde oynuyor. Bence şu an hedef 2024'e katılmak olmalı ve bunu başaracaklarını düşünüyorum."













