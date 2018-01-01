Luol: "Lakers'a para bırakmama rağmen, 'parayı götürdü' dediler"

Eski NBA oyuncusu Luol Deng, 2018'de Los Angeles Lakers'tan ayrılışı hakkında bilinmeyenlere açıklık getirdi.



Lakers'ın geçmiş döneminin ünlü 'genç çekirdeği' D'Angelo Russell, Brandon Ingram, Jordan Clarkson ve Julius Randle'dan oluşuyordu ve Deng de rotasyondan çıkarılmadan önce bu ekibin bir parçasıydı.



Deng'e emeklilik süresi de dahil bir süre boyunca takımda forma giymemesine rağmen milyon dolarlar ödenmeye devam edilmesi, birçok kişinin tepkisine yol açmıştı.



Ancak yakın amanda Deng bu duruma açıklık getirerek, ekipteki görev süresinde işlerin nerede ters gittiği konusunda şunları söyledi:



"Herkes kazandığım paradan bahsediyor. Halbuki Lakers'tan ayrılmak için masada çok para bırakmıştım. Diğer birçok insan, 'Banane kardeşim, ne olursa olsun, ben paramı alırım.' falan kafasındaydı.



İnsanlar istediklerini paylaşabilirler, fakat Lakers onlara ne kadar para bıraktığımdan hiç söz etmiş değil. Ama her zaman parayı götüren kişi ben olarak görüldüm. Ve aynı paraya başka yerlerde de oynayabilirdim. Oraya gitmeye kendim karar verdim ve asla oynamak istemediğimi de söylemedim. Bu kararı onlar vermişlerdi.



Oynama şeklimi beğenmiyor olabilirsiniz veya formsuz bir dönemimde olabilirim, fakat o takımda oynayamayacak kadar kötü olmam mümkün değildi. Ve bunu antrenmanlarda da göstermiştim. Hem de her gün. Oynamamı istememeleri, onların kararıydı. Ligde oynayabileceğim başka birçok takım vardı. Yani aslında olay bu."



Takımın durumundan duyduğu mutsuzluk hakkındaki iddialara rağmen ekipte kalmak istemiş olsa da, Deng 2018'de ayrılmış ve 2019'da emekli olmadan önce kariyerinin son sezonunda Minnesota Timberwolves forması giymişti.



