Los Angeles Lakers'ın yeni süperstarı Luka Doncic, Dallas Mavericks'in NBA'in gündemine oturan takası sonrası ilk kez konuştu.



25 yaşındaki Slovenyalı yıldız, sosyal medyada yaptığı ilk açıklamada düşüncelerini şu şekilde kaleme aldı:



"Yedi yıl önce çok genç yaşımda bir oyuncuyken, en üst düzeyde basketbol oynama hayalimi gerçekleştirmek için buraya geldim. Kariyerimi burada tamamlayacağımı düşünüyordum ve size bir şampiyonluk getirmeyi çok istiyordum. İyi zamanlarda ya da kötü zamanlarda, sakatlıklardan NBA Finallerine kadar, desteğiniz asla değişmedi. Sadece en iyi anlarımızda sevincimi paylaştığınız için değil, aynı zamanda en çok ihtiyacım olduğunda beni desteklediğiniz için de teşekkür ederim."



2018 NBA Draftı'nda Atlanta Hawks'ın kendisini üçüncü sırada seçmesinin hemen ardından yapılan anlaşma kapsamında Dallas'a takas edilen Doncic, Mavs'deki yedi buçuk yılı boyunca NBA'deki en başarılı oyunculardan biri olmuş, beş kez All-NBA kadrolarına girmiş, beş kez All-Star seçilmiş, 2019'da Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış, 2023-24 sezonunda sayı kralı olmuş ve Mavericks'i ise 2024'te NBA Finalleri'ne taşımıştı.



Mavs genel menajeri Nico Harrison, Doncic'in Dallas'tan ayrılmak istemediğini doğrulamıştı.



Noel Günü'nde baldır sakatlığı geçirdiğinden beri kadro dışı olan Doncic'in sözleşmesinin bitimine iki sezon daha bulunuyor.



