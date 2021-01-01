Luka, Dallas'ın Nelson'ı göndermesine "üzülmüş"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in, Mavs'in kendisiyle iyi bir ilişkisi olan genel menajeri Donnie Nelson ile yollarını ayırma kararına "üzüldüğü" iddia edildi.



ESPN'in The Jump programında yer alan NBA analisti Marc J. Spears'a göre Doncic, Mavs'in kararına "üzülmüş" durumda:



"Donnie aslında işten atıldı, dürüst olalım. 1998'den beri oradaydı ve bu hamleye, gerçekten kızmış olmasını istemediğiniz bir adamın kızdığını duydum: Luka Doncic. İkisi cidden yakınlardı.



Doncic şu anda Slovenya'da ve milli takımıyla Olimpiyatlara hazırlanıyor. Yakın zamanda bir basın toplantısında açıklama yapacaktır. Ne söyleyeceğinden emin değilim ama görünüşe göre Donnie'nin gönderilmesi hakkında konuşacak."



"LUKA TAKIMLA KONTRAT GÖRÜŞMEDİ"



Spears daha sonra Dallas ile Sloven yıldız arasında kontrat uzatması görüşmeleri olmadığını iddia etti ve bu da takımla geleceği hakkında daha fazla şüphe uyandırdı:



"Ayrıca 200 milyon dolarlık uzatma üzerine görüşmelerin nasıl gittiği sorulduğunda, kendisine yakın insanlar 'Ne görüşmesi?' diyorlar. Şu anda görüşme falan yok."



