Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Luka, Dallas'ın Nelson'ı göndermesine "üzülmüş"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in, Mavs'in kendisiyle iyi bir ilişkisi olan genel menajeri Donnie Nelson ile yollarını ayırma kararına "üzüldüğü" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in, Mavs'in kendisiyle iyi bir ilişkisi olan genel menajeri Donnie Nelson ile yollarını ayırma kararına "üzüldüğü" iddia edildi.

ESPN'in The Jump programında yer alan NBA analisti Marc J. Spears'a göre Doncic, Mavs'in kararına "üzülmüş" durumda:

"Donnie aslında işten atıldı, dürüst olalım. 1998'den beri oradaydı ve bu hamleye, gerçekten kızmış olmasını istemediğiniz bir adamın kızdığını duydum: Luka Doncic. İkisi cidden yakınlardı.

Doncic şu anda Slovenya'da ve milli takımıyla Olimpiyatlara hazırlanıyor. Yakın zamanda bir basın toplantısında açıklama yapacaktır. Ne söyleyeceğinden emin değilim ama görünüşe göre Donnie'nin gönderilmesi hakkında konuşacak."

"LUKA TAKIMLA KONTRAT GÖRÜŞMEDİ"

Spears daha sonra Dallas ile Sloven yıldız arasında kontrat uzatması görüşmeleri olmadığını iddia etti ve bu da takımla geleceği hakkında daha fazla şüphe uyandırdı:

"Ayrıca 200 milyon dolarlık uzatma üzerine görüşmelerin nasıl gittiği sorulduğunda, kendisine yakın insanlar 'Ne görüşmesi?' diyorlar. Şu anda görüşme falan yok."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal