Luis Suarez Avrupa'ya asla dönmeyecek

Uruguaylı Luis Suarez, Marca'ya verdiği röportajda Avrupa'ya dönmek istemediğini söyledi.



Kariyerini futbola başladığı Nacional'de sürdüren Luis Suarez, Dünya Kupası başlamasına yakın takımından ayrılacağını söyleyerek, "Ne yapacağıma karar vermedim. Nacional'le sözleşmem bitiyor. Bundan sonra MLS iyi bir seçenek olabilir ama kesinlikle Avrupa'ya gitmeyeceğim" diye konuştu.



Avrupa'da Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid ile rüya gibi bir kariyer yaptığını söyleyen Suarez, "Orada ne yaptıysam yaptım ve gururla bıraktım. Avrupa'dan ayrılma kararını verirken de Atletico'dan daha zayıf bir takıma gitmeyi hiç düşünmedim. Bundan sonra Dünya Kupası ve sonrasında neler yapacağıma karar vereceğim" sözlerini kullandı.



35 yaşındaki Luis Suarez, 2006'da Hollanda'nın Groningen ekibine imza atarak geldiği Avrupa arenasında 2022 yılına kadar kaldı. Suarez Avrupa arenasında çıktığı 695 maçta 437 gol kaydetti.





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