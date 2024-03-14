Luis Enrique'nin isteği Barcelona!

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile karşı karşıya gelmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Luis Enrique'nin isteği Barcelona!
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14 Mart 2024 18:02
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'nde rakip olarak Barcelona'yı istiyor.

İspanyol medyasında yer alan habere göre, Real Sociedad'ı eleyen ve Devler Ligi'nde çeyrek finale PSG'de teknik direktör Luis Enrique, bu turda eski takımı Barcelona ile karşılaşmak istiyor.

Barcelona'nın eski bir oyuncusu olan 53 yaşındaki Enrique, 2014-2017 yılları arasında Katalan ekibini çalıştırmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri 15 Mart Cuma günü belli olacak.

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