Luis Enrique: "Basınla muhatap olmak istemiyorum"

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, basına konuşmamak karşılığında maaşının yarısından vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Luis Enrique: 'Basınla muhatap olmak istemiyorum'
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26 Eylül 2024 17:28
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, basın toplantılarına katılmamak ve basınla muhatap olmamak için maaşının yarısından vazgeçebileceğini dile getirdi.

Rennes ile oynayacakları lig maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan İspanyol teknik adam, "Şu anda bana bir daha basına konuşmayacağıma, muhatap olmayacağıma ve maaşımı yüzde 25, hatta yüzde 50 azaltacağıma dair bir kağıt imzalamamı söyleseniz hiç düşünmem, hemen imzalarım." dedi.

"SÖZLEŞMELERE BUNU KOYUYORLAR"

"Bundan kaçınabilseydim, kaçınırdım." diyen Luis Enrique, "Bundan kaçınamıyorum çünkü kulüplerle imzalanan sözleşmelerde teknik direktörün basına konuşması gerektiğine dair maddeler var." ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ DİL KONUŞAN BİRİYİM"

Luis Enrique, "Konuşmayı severim. Birkaç dilde konuşabiliyorum. Ancak, basına konuşacak enerjim kalmadı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ENRIQUE'NİN YILLIK MAAŞI NE KADAR?

Luis Enrique, yıllık brüt 9.5 milyon euro kazanıyor. 

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