Lucas Torreira, Şampiyonlar Ligi'nde zirvede

Galatasaray'ın orta sahasındaki yıldız oyuncusu Lucas Torreira geçen yıl olduğu gibi yine müthiş bir performans sergiliyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ZİRVEDE
Hücum hattının gerisinde tüm topları süpüren Uruguaylı yıldızın başarısı rakamlara da yansıdı. 27 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'nde en fazla top kazanan oyuncu. 51 defa top kazanarak zirvede yer alıyor.
Onu 49 top kazanma ile Feyenoord'lu Wiffer ile 43 top kazanma ile Newcastle'dan Guimaraes izliyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ZİRVEDE
Hücum hattının gerisinde tüm topları süpüren Uruguaylı yıldızın başarısı rakamlara da yansıdı. 27 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'nde en fazla top kazanan oyuncu. 51 defa top kazanarak zirvede yer alıyor.
Onu 49 top kazanma ile Feyenoord'lu Wiffer ile 43 top kazanma ile Newcastle'dan Guimaraes izliyor.
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