Lucas Torreira, Şampiyonlar Ligi'nde zirvede

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Şampiyonlar Ligi'nde top kazanma konusunda lider konumda.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira, Şampiyonlar Ligi'nde zirvede
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02 Aralık 2023 13:36
Galatasaray'ın orta sahasındaki yıldız oyuncusu Lucas Torreira geçen yıl olduğu gibi yine müthiş bir performans sergiliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ZİRVEDE

Hücum hattının gerisinde tüm topları süpüren Uruguaylı yıldızın başarısı rakamlara da yansıdı. 27 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'nde en fazla top kazanan oyuncu. 51 defa top kazanarak zirvede yer alıyor.

Onu 49 top kazanma ile Feyenoord'lu Wiffer ile 43 top kazanma ile Newcastle'dan Guimaraes izliyor.

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