Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lowe: "Jokic'in MVP tartışmalarında olmaması, aptallığın da ötesinde!"

ESPN'in kıdemli yazarı Zach Lowe, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in bu sezon MVP tartışmalarında yer almamasının "aptallığın ötesinde" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'in kıdemli yazarı Zach Lowe, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in bu sezon MVP tartışmalarında yer almamasının "aptallığın ötesinde" olduğunu söyledi.

Şu ana kadar MVP tartışmaları, sezon boyunca takımları Brooklyn Nets ve Golden State Warriors'a liderlik eden Kevin Durant ve Steph Curry etrafında dönüyordu.

ESPN'in 'NBA Today' programında yer alan ESPN analisti Lowe, Jokic'in adını da bu tartışmalara dahil etti:

"Bundan iki kişilik bir yarış olarak bahsediyor olmamız, aptallıktan da öte bir durum. Nikola Jokic 26.5 sayı, 14 ribaund, 7.0 asist, %58 şut isabetiyle oynuyor. İstediğiniz gelişmiş istatistikleri seçin, kendisi her birinde NBA'in lideri konumunda. Şimdiye kadarki en yüksek oyuncu verimlilik derecesine sahip olma yolunda gidiyor.

Nuggets, Nikola Jokic sahadayken 100 pozisyon başına +14 istatistiğine sahip. Kenardayken bu sayı -16.

Nikola Jokic sahadayken, Denver Nuggets ligin en iyi takımı. O olmadığında da gelmiş geçmiş en kötü takım. MVP tartışmalarında olmamasının tek nedeni, Nuggets'ın sezon derecesi."

Nuggets, 14-14'lük derecesiyle Batı'da sekizinci sırada yer alıyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal