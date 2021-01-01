Lowe: "Jokic'in MVP tartışmalarında olmaması, aptallığın da ötesinde!"

ESPN'in kıdemli yazarı Zach Lowe, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in bu sezon MVP tartışmalarında yer almamasının "aptallığın ötesinde" olduğunu söyledi.



Şu ana kadar MVP tartışmaları, sezon boyunca takımları Brooklyn Nets ve Golden State Warriors'a liderlik eden Kevin Durant ve Steph Curry etrafında dönüyordu.



ESPN'in 'NBA Today' programında yer alan ESPN analisti Lowe, Jokic'in adını da bu tartışmalara dahil etti:



"Bundan iki kişilik bir yarış olarak bahsediyor olmamız, aptallıktan da öte bir durum. Nikola Jokic 26.5 sayı, 14 ribaund, 7.0 asist, %58 şut isabetiyle oynuyor. İstediğiniz gelişmiş istatistikleri seçin, kendisi her birinde NBA'in lideri konumunda. Şimdiye kadarki en yüksek oyuncu verimlilik derecesine sahip olma yolunda gidiyor.



Nuggets, Nikola Jokic sahadayken 100 pozisyon başına +14 istatistiğine sahip. Kenardayken bu sayı -16.



Nikola Jokic sahadayken, Denver Nuggets ligin en iyi takımı. O olmadığında da gelmiş geçmiş en kötü takım. MVP tartışmalarında olmamasının tek nedeni, Nuggets'ın sezon derecesi."



Nuggets, 14-14'lük derecesiyle Batı'da sekizinci sırada yer alıyor.



