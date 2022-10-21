Los Angeles derbisinde kazanan Clippers

NBA'de yeni sezon heyecanı tüm hızıyla sürerken sezonun ilk Los Angeles derbisinde Los Angeles Clippers ile Los Angeles Lakers karşı karşıya geldi.



Crypto.com Arena'da oynanan mücadeleyi Los Angeles Clippers 103-97 kazanırken takımın yıldız oyuncusu Paul George 16 sayı 10 ribaunt 4 asistle, Ivica Zubac, 17 sayı 13 ribauntla, John Wall 15 sayı 4 ribaunt asistle ve 1 sezon sonra ilk kez forma giyen Kawhi Leonard 14 sayı 7 ribaunt ile mücadele etti.



Sezonun ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Lakers'ta ise Lonnie Walker 26 sayı 3 ribauntla, Lebron James 20 sayı 10 ribaunt 6 asistle, Anthony Davis ise 25 sayı 8 ribaunt ile oynadı. Lakers'ın en çok tartışılan isimlerinden olan Russell Westbrook ise 27 dakika forma şansı bulduğu karşılaşmada 11'de 0 saha içi isabetiyle yalnızca 2 sayı üretebildi.



Ligin bir sonraki maçında Los Angeles Clippers, Sacramento Kings ile mücadele ederken Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers ile karşılaşacak.



BUCKS, 76ERS'I YIKTI



Gecenin bir diğer maçında Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers'ı Wesley Mathews'ın son anlarda bulduğu üç sayılık basket ile 90-88 mağlup etti.



76ers'da James Harden'ın 31 sayı 9 asist 8 ribauntluk performansı galibiyete yetmezken, Bucks'da Giannis Antetokounmpo 21 sayı 13 ribaunt 8 asist ile oynadı.







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