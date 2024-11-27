Chicago Bulls guardı Lonzo Ball'un, bu gece Orlando Magic'e karşı oynanacak karşılaşma için parkelere dönmeyi hedeflediği bildirildi.



ESPN, 28 Ekim'de Memphis Grizzlies'e karşı oynanan maçta el bileğini burktuğundan beri parkelerden uzak olan Ball'un geçtiğimiz Cumartesi günü Bulls koçlarının önünde kapsamlı bir antrenman yaptığını ve Salı sabahı bir antrenmanda daha yer aldığını bildirdi.



Lonzo, sol dizinden geçirdiği birden fazla ameliyattan sonra Ocak 2022'den bu yana uzak olduğu NBA'de, bu sezon üç maç forma giymişti.



Bu maçlarda Ball ortalama 15,7 dakika sahada kalarak, 4,7 sayı, 3,7 asist ve 2,7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



