Ljajic: 'Neden kadro dışı kaldım bilmiyorum'

Fatih Karagümrüklü futbolcu Adem Ljajic, Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı dönemle ilgili TRT Spor'a konuştu.



Adem Ljajic yaptığı açıklamada, "Zor bir dönem geçiriyordum. Bir sene önce Beşiktaş'ta anlamsız bir şekilde kadro dışı bırakıldım. Karagümrük'e transferimde yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Şenol Güneş'le iyi bir ilişkisinin olduğunu söyleyen Ljajic, "Şenol Hocayla iyi bir ilişkimiz vardı. Bana özgürlüğü verdi ve ben de kendimi daha rahat kanıtlayabildim. Abdullah Hoca ile de iyi bir performansım oldu. O da iyiydi ama Şenol Güneş ile ilişkim daha farklıydı. Şenol Hoca ile daha rahattım. Sadece bireysel anlamda değil, takımda da düşüş yaşadı. Ama şampiyon olduğumuz sezonda verdiğim katkılardan dolayı kendimden memnunum." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı dönemden bahseden başarılı oyuncu, "Bir mesaj geldi takım menajerimizden. Kadroda olmayacağımı söylediler. Ben de şok oldum. Beşiktaş'ı ve taraftarı seviyordum. Kimseyle bir problemim yoktu. Anlam veremedim. Kadro dışı kaldığımız dönemde çok iyi davranılmadı bize. Bunun nedeniyle ilgili net bir cevap alamadım." diye konuştu.





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