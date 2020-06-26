Liverpool'da 30 yıllık kabus bitti: ŞAMPİYON!

Liverpool, sezonun bitimine 7 hafta kala, 1992'den beri düzenlenen Premier Lig'deki ilk şampiyonluğunu kazandı.

Haber; Sporx.com
Liverpool'da 30 yıllık kabus bitti: ŞAMPİYON!
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26 Haziran 2020 00:08
İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un koronavirüs arası nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı şampiyonluk, Chelsea'nin Manchester City'yi 2-1 yenmesiyle 31. haftada gerçekleşti.

Jürgen Klopp'un öğrencileri, ligin bitimine 7 hafta kala Manchester City ile arasındaki puan farkını 23'e yükselterek şampiyonluğu garantiledi ve Premier Lig tarihinde en erken şampiyon olan takım olurken, aynı zamanda ilk şampiyonluğunu da kazandı.

1992-93 sezonundan bu yana Premier Lig adıyla oynanan İngiltere 1. Ligi'nde ilk zaferine ulaşan Liverpool, son olarak 1990 yılında şampiyon olmuştu.

İngiltere tarihinde şampiyonluk sayıları;

20 | Manchester United
19 | Liverpool
13 | Arsenal
9 | Everton
7 | Aston Villa

Jürgen Klopp'un Liverpool kariyeri

Lig Kupası finalisti
Avrupa Ligi finalisti
Şampiyonlar Ligi finalisti
Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Süper şampiyonu
Kulüpler Dünya Kupası
Premier Lig



MANCHESTER CITY "EVİNE BIRAKMADI"

Manchester City, deplasmanda Chelsea'ye mağlup olarak bir anlamda önümüzdeki hafta oynanacak Manchester City - Liverpool maçında rakibinin evinde şampiyonluk kutlamasını da engellemiş oldu.

Chelsea, Manchester City'yi 36. dakikada Pulisic ve 78. dakikada penaltıdan Willian'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Manchester City'de sezonun yıldızı Kevin de Bruyne, 55. dakikada frikikten harika bir gol attı ve ligde 16 gol ve 10 asiste ulaşarak İngiltere'de ilk kez çift haneli sayıları yakalamış oldu.

Öte yandan Manchester City'de Fernandinho, 77. dakikada penaltı pozisyonunda kırmızı kart göreren oyun dışında kaldı.

PREMIER LİG'DE PUAN DURUMU
(86) Liverpool
(63) Man. City
(55) Leicester
(54) Chelsea
(49) Man. United
(49) Wolverhampton
(45) Tottenham
(44) Sheffield
(43) Arsenal



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