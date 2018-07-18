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Liverpool'a sakatlık şoku! Klopp açıkladı...

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Alex Oxlade-Chamberlain'in yeni sezonun büyük bir kısmını kaçıracağını açıkladı.

Liverpool'a sakatlık şoku! Klopp açıkladı...
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18 Temmuz 2018 22:12
Geçtiğimiz sezonun son kısmında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'den Liverpool'a bir kötü haber daha geldi.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, 24 yaşındaki İngiliz oyuncunun sakatlığının uzadığını ve 2018-19 sezonunun büyük bir kısmını kaçıracağını açıkladı.

Alex Oxlade-Chamberlain'in yeni sezonun ancak son haftalarına yetişmesi bekleniyor.

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