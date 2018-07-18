Geçtiğimiz sezonun son kısmında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'den Liverpool'a bir kötü haber daha geldi.
Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, 24 yaşındaki İngiliz oyuncunun sakatlığının uzadığını ve 2018-19 sezonunun büyük bir kısmını kaçıracağını açıkladı.
Alex Oxlade-Chamberlain'in yeni sezonun ancak son haftalarına yetişmesi bekleniyor.
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Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, 24 yaşındaki İngiliz oyuncunun sakatlığının uzadığını ve 2018-19 sezonunun büyük bir kısmını kaçıracağını açıkladı.
Alex Oxlade-Chamberlain'in yeni sezonun ancak son haftalarına yetişmesi bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın