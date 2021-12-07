Liverpool'un gözü Paulo Dybala'da!

İngiliz ekiplerinden Liverpool'un, Juventus ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Paulo Dybala'yı transfer etmek istediği iddia edildi.



İngiliz basını, Divock Origi'nin takımdaki belirsizliği, Mohamed Salah, Sadio Mane ve Roberto Firmino gibi yıldızların sözleşmelerinin 2023'te bitecek olması Liverpool'u hücumda ekstra seçenekler aramaya yönelttiğini belirtti.



Juventus'un, Arjantinli oyuncu ile arasındaki sözleşme görüşmelerinin henüz sonuçlanmamasından dolayı Liverpool'un yıldız oyuncuya ciddi ilgisinin olduğu aktarıldı.



Dybala, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda kulübün çözmesi gereken başka şeyler var, bu yüzden şimdilik bunu bekleyebiliriz, şu anda olanlar sözleşmemden daha önemli." ifadelerini kullandı.



2022'nin yaz ayında sözleşmesi sona erecek olan Dybala, Ocak ayı itibariyle istediği herhangi bir kulüple görüşebilecek.





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