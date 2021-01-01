Lillard: "Steph Curry, tüm zamanların en iyi şutörüdür!"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'yi tüm zamanların en iyi şutörü olarak nitelendirdi.



NBA'de Curry'nin menziline sahip olduğunu kanıtlamış tek oyuncu olan Lillard, "The Dan Patrick Show"da konuk olduğu sırada Steph'in yeteneklerinden ve NBA tarihindeki yerinden bahsederek, övgülere boğdu:



"Bence Steph tüm zamanların en iyi şutörüdür."



Dame, Curry'nin kariyerinin sonunda tüm zamanların en iyi ikinci point guardı bile olabileceğini ifade etti:



"Bence Steph olabilir. Neleri kıstas aldığınıza bağlı. İki adamı yanyana koyup kariyerlerini karşılaştırdığınızda, bu adamın kalitesi ve kariyerinde neler başarmış olduğu ortada. Ve Steph'in birini oybirliğiyle aldığı iki MVP ödülü, ikisini arka arkaya kazandığı toplamda üç şampiyonluğu olduğunu da biliyorsunuz.



Özgeçmişi gayet yeterli durumda ve bu yüzden bence on kişiye sorsanız, yedisi veya sekizi Steph'in muhtemelen Magic Johnson'ın hemen arkasında bulunduğunu ve oyunu değiştiren kişi olduğunu söyleyecektir."



"YETENEĞİYLE BURALARA GELDİ"



Lillard son olarak, Curry'nin en etkileyici özelliklerinden birinin, atletizm eksikliğini yetenekleriyle muazzam bir şekilde kapatabilmesi olduğunu açıkladı:



"Yani genelde bir NBA süperstarına baktığınızda, doğuştan gelen harika fiziksel özellikleri olur. Tanrının bahşettiği şeylerdir, iki metre boyundadır, süper atletiktir... Öte yanda da sadece işi üzerinde çalışarak kendini belli bir noktaya getiren adamlar vardır ve bence Steph de onlardan biri. 1.80m boyunda olan bir adam onun yaptıklarını takip edebilir ve bir şansa sahip olabilir."



