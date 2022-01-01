Lillard: "Sadece Curry'nin benden iyi olduğunu kabul ederim!"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, ligin en iyi point guardları içinde gerisinde kalmayı kabul edebileceği tek ismin, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry olduğunu söyledi.



NBA tarihinin en iyi 75 oyuncuları arasında yer alan Lillard, dokuz yıllık kariyerinde altı kez All-Star olup, altı kez de All-NBA kadrolarına seçilerek, birçok bireysel başarıya imza atmıştı.



Portland yıldızı, Warriors forveti Draymond Green ile kendi podcast'inde yaptığı sohbette, Curry'ye olan saygısını belirterek, Warriors yıldızının ligdeki point guardlar arasında kendisinden daha iyi bir seviyede olduğunu kabul etti:



"Benim pozisyonumda Steph, gerisinde kalmayı kabul edebileceğim tek kişi. Steph en iyi kolej takımları arasından çıkmayıp, kariyerinde sakatlıklar görmüş ve kötü kadrolarda oynamış olmasına rağmen, iki kez MVP olup, üç kez de şampiyon olmuş bir adam. Steph'e yüzde 1000 saygı duyarım ve hakkını veririm, ama ondan sonra sıramı başkasına vermem."



NBA tarihinin en iyi şutörü olarak görülen Steph'in iki kez MVP, üç kez şampiyon, yedi kez All-Star ve yedi kez All-NBA takımlarına seçilmiş olduğu kariyeri, Dame'inke açık şekilde ağır basıyor.



