Lillard: "Melo geçen yıl burada olsa, Finallere çıkardık"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, geçtiğimiz yıl Carmelo Anthony kadroda olsaydı, Portland'ın 2019 NBA Finallerinde oynayabileceğini iddia etti.



Lillard ve Blazers, geçtiğimiz sezon Batı Konferansı Finallerinde Golden State Warriors tarafından süpürülmüştü.



Dame, Bleacher Report'a şu açıklamaları yaptı:



"Üç yıl önce burada olmalıydı. Her zaman bununla ilgili konusu açılıyor. Eğer bizde olsaydı, geçen yıl Finallerde yer alabilirmişiz gibi hissediyorum."



Lillard üç yıl önce, CJ McCollum ile Carmelo'yu 2017 Temmuz'da Blazers'a takas olmaya ikna etmeye çalışmıştı (Warriors playoffların ilk turunda onları süpürdükten birkaç ay sonra). Ancak Melo, Oklahoma City Thunder'a gitmişti.



