Lillard'ın takas görüşmelerinde "ciddi" bir gelişme yok...

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın takas görüşmelerinde "ciddi bir ilerleme kaydedilmediği" bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lillard'ın takas görüşmelerinde 'ciddi' bir gelişme yok...
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03 Ağustos 2023 11:53
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın takas görüşmelerinde "ciddi bir ilerleme kaydedilmediği" bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Lillard'ın takas olasılıkları üzerinde "ciddi bir ilerleme" kaydedilmediğini söyledi.

Charania, Lillard'ın Heat'e gitmeye odaklandığını da sözlerine ekledi. NBA, Lillard'a ve menajerine, Blazers yıldızının yalnızca Miami için oynamak istediğine dair kamuoyuna açıklama yapmış olmaları konusunda uyarı göndermişti.

Charania ayrıca geçtiğimiz Pazartesi günü Heat'in 3-4 adet ilk tur draft seçimini içeren bir takas paketi hazırladığını açıklamıştı.

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