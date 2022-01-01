Lillard, 2-3 hafta içinde yeniden değerlendirilecek

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın rehabilitasyonunda iyi bir ilerleme kaydettiği bildirildi.



Trail Blazers, altı hafta önce karnındaki sakatlık nedeniyle ameliyat olan yıldız oyuncusunun rehabilitasyonun ilk aşamasında herhangi bir aksilik olmadan ilerlediğini duyurdu.



Portland ayrıca, Lillard'ın artık rehabilitasyon sürecinde kondisyonunu toparlama aşamasına geçeceğini de ifadelerine ekledi. Portland'ın yıldız ismi, iki ila üç hafta içinde yeniden değerlendirilecek.



En son 31 Aralık'ta forma giymiş olan Lillard, mevcut sakatlığının yaklaşık yedi yıldır belli aralıklarla kendisini rahatsız ettiğini söylemişti.



