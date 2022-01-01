Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lillard, 2-3 hafta içinde yeniden değerlendirilecek

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın rehabilitasyonunda iyi bir ilerleme kaydettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın rehabilitasyonunda iyi bir ilerleme kaydettiği bildirildi.

Trail Blazers, altı hafta önce karnındaki sakatlık nedeniyle ameliyat olan yıldız oyuncusunun rehabilitasyonun ilk aşamasında herhangi bir aksilik olmadan ilerlediğini duyurdu.

Portland ayrıca, Lillard'ın artık rehabilitasyon sürecinde kondisyonunu toparlama aşamasına geçeceğini de ifadelerine ekledi. Portland'ın yıldız ismi, iki ila üç hafta içinde yeniden değerlendirilecek.

En son 31 Aralık'ta forma giymiş olan Lillard, mevcut sakatlığının yaklaşık yedi yıldır belli aralıklarla kendisini rahatsız ettiğini söylemişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal