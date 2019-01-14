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Ligue 1'deki kritik maçta kazanan çıkmadı

Fransa Ligue 1'de haftanın en önemli maçında Marsilya ile Monaco 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Ligue 1'deki kritik maçta kazanan çıkmadı
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14 Ocak 2019 00:53
Fransa Ligue 1'de haftanın en önemli maçında Marsilya ile Monaco karşı karşıya geldi. Marsilya 90 dakika sonunda sahasında konuk ettiği Monaco ile 1-1 berabere kaldı.

Marsilya'nın golünü 13. dakikada Maxime Lopez kaydetti. Monaco'nun golünü ise 38. dakikada Youri Tielemans attı.

Bu sonucun ardından Marsilya puanını 28'e çıkarırken, Monaco'nun puanı 14'e çıktı.

Gelecek hafta Monaco sahasında Nice'i konuk edecek. Marsilya ise gelecek hafta deplasmanda St. Etienne'e konuk olacak.



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