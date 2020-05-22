Ligde 21 takım tartışması! Hangi takım avantaj sağlar?

Küme düşme kuralının bu sezon kalkması durumunda şampiyonluk için bazı takımların avantaj sağlayacağı konuşuluyor. Son 8 haftada Trabzonspor 3, Başakşehir 3, Galatasaray 2, Sivasspor ise 5 küme düşme mücadelesi veren takımla karşılaşacak.Gelecek sezonda Süper Lig'de 21 takım olması yayın gelirinin dağılımını da etkileyecek. 4 büyük kulübün yayın gelirinden aldığı pay azalacak. Kulüplerin deplasman maliyetleri artacak. Gelecek sezonun sonuna ertelenen EURO 2020 yapılacak. Futbolcular sadece ligde 40 maç yaparak bu turnuvaya girecekKüme düşmenin iptalini isteyen 7 takım, ligin son 7 sırasında yer alan Kayseri, A.Gücü, Ç. Rize, Y.Malatya, Konya, Kasımpaşa ve G.Birliği.Yeni sezon 21 takımla oynanırsa lig maratonu da 42 hafta olacak. Her takım bir haftayı maç oynamadan bay geçecek.Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon Süper Lig'den düşmenin kaldırılması yönündeki talebini yorumladı. Buruk, "Buna TFF karar verecektir. Bu çok zor bir senaryo, Avrupa'da böyle bir örnek yok. Olacağını da zannetmiyorum" dedi.Çaykur Rize Başkanı Hasan Kartal, TFF'den küme düşmenin bu sezon iptal edilmesini isteyen 7 takımdan biri olduklarını açıkladı."Bu lig oynanacaksa küme düşmeme istemek saçma. Küme düşme mücadelesi ligin kaderini tayin eder. Mevcut durumda düşmenin iptal edilmesi demek 7'den fazla takımın lige havlu atması demek. Böyle bir karar çıkarsa ligin oynanmasının anlamı yok. Çünkü şampiyonluğu belirleyen rekabettir. Düşme kalkarsa rekabet de zayıflar. Bu da futbolun ruhuna aykırı. Böyle bir kararı adil bulmuyorum.""Küme düşmenin kalkması demek 9 takımın oyuncularının tatile çıkması demek. Böyle bir karar alınamaz. Hiçbir oyuncuyu motive etmek mümkün olmaz. Hatta yabancıları ülkede tutmak bile manasız ve imkansız olur. Dolayısıyla 24. haftada bir şampiyonluk adayından puan alan bir takım 28. haftaya genç takımla çıkabilir. Rekabet bozulur. Ayrıca gelirleri paylaşacak takım sayısı artar."