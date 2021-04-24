Lewis Baker: 'Zorlu fikstür fark etmez, biz iyiyiz'

Trabzonspor'un İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu.



Baker, "Çok mutluluk verici bir galibiyet. Son haftalarda arka arkaya aldığımız beraberlikler bizi sıkıntıya düşürdü. Kazanmak için mücadele ettik. Tüm takım iyi iş çıkardı. 3 puan için mutluyuz." sözleriyle karşılaşmayı değerlendirdi.



"İyi bir kadromuz var. Neyi ne kadar yapmamız gerektiğini biliyoruz." diyerek sözlerini sürdüren Baker, "Zorlu maçta takımımız iyi bir duruş koydu. Zorlu fikstürün bir önemi yok. Biz her maçta iyi olacağız." açıklamasını yaptı.



