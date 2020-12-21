Lewandowski: 'Manchester United beni istemişti'

Son olarak FIFA yılın oyuncusu ödülünü kazanan Robert Lewandowski, flaş açıklamalara imza attı. Polonyalı süper yıldız, Manchester United'la ilgili itirafta bulundu.



France Football'a konuşan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, aldığı ödül üzerine rakip olduğu Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun hakkında da konuştu.



"HAYAL EDEMİYORUM"



Lewandowski ödülle ilgili konuşmasında; "Messi ve Ronaldo uzun süredir en tepede birlikteler ama bu yılın rakamlarına baktığınızda, iş gol atmaya gelince bayağı iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Uzun vadede kendimi Messi ve Ronaldo'nun seviyesinde hayal edemiyorum." dedi.



"ALEX FERGUSON'LA GÖRÜŞTÜM"



Dortmund'da oynadığı dönemde Manchester United'dan aldığı teklif üzerine konuşan deneyimli forvet; "Dortmund'daki ikinci yılımın ardından Alex Ferguson'la görüşme yaptım. Beni Manchester'da görmek istiyordu. Ben de çok istedim ve çoktan hazırdım ama Dortmund gitmemi istemedi. Yine de gidemediğime üzülmedim çünkü Almanya'da işler yolundaydı." açıklamasında bulundu.



Bu sezon da kaldığı yerden devam eden Polonyalı, çıktığı 18 resmi maçta 20 gol ve 5 asist kaydetti.



