LeVert sonraki ay dönebilir, Warren ise belirsiz

Indiana Pacers guardı Caris LeVert'ün önümüzdeki ay geri dönebileceği, ancak TJ Warren için hala bir zaman çizelgesi olmadığı kaydedildi.



Pacers muhabiri Scott Agness'e göre LeVert, önümüzdeki ay Indiana için geri dönebilir. LeVert, sol böbreğindeki renal hücreli karsinomu tedavi etmek için geçirdiği ameliyatın iyileşme sürecinde yer aldığı için, halen Pacers için siftahını yapabilmiş değil.



26 yaşındaki oyuncu, James Harden'ı Brooklyn Nets'e gönderen takasın bir parçasıydı ve fiziksel testler sırasında çekilen bir MR'da, sol böbreğinde küçük bir kitle ortaya çıkmıştı.



Öte yandan, sol ayağındaki stres kırığı sakatlığının iyileşme sürecinde olan Warren'ın ise halen muhtemel bir geri dönüş tarihi olmadığı bildirildi.



Sakatlığı 2020-21 sezonunun başında geçiren Warren, Agness'a göre halen yürüme botunda olduğu için dönüşüne birkaç aylık bir süre zarfı uzaklıkta.



