Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

LeVert sonraki ay dönebilir, Warren ise belirsiz

Indiana Pacers guardı Caris LeVert'ün önümüzdeki ay geri dönebileceği, ancak TJ Warren için hala bir zaman çizelgesi olmadığı kaydedildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers guardı Caris LeVert'ün önümüzdeki ay geri dönebileceği, ancak TJ Warren için hala bir zaman çizelgesi olmadığı kaydedildi.

Pacers muhabiri Scott Agness'e göre LeVert, önümüzdeki ay Indiana için geri dönebilir. LeVert, sol böbreğindeki renal hücreli karsinomu tedavi etmek için geçirdiği ameliyatın iyileşme sürecinde yer aldığı için, halen Pacers için siftahını yapabilmiş değil.

26 yaşındaki oyuncu, James Harden'ı Brooklyn Nets'e gönderen takasın bir parçasıydı ve fiziksel testler sırasında çekilen bir MR'da, sol böbreğinde küçük bir kitle ortaya çıkmıştı.

Öte yandan, sol ayağındaki stres kırığı sakatlığının iyileşme sürecinde olan Warren'ın ise halen muhtemel bir geri dönüş tarihi olmadığı bildirildi.

Sakatlığı 2020-21 sezonunun başında geçiren Warren, Agness'a göre halen yürüme botunda olduğu için dönüşüne birkaç aylık bir süre zarfı uzaklıkta.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal