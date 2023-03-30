Leo Dubois formaya yakın

Galatasaray'da, Adana Demirspor mücadelesi öncesinde soru işaretlerinin olduğu bölgelerden biri sol bekti.



Leo Dubois, Sam Adekugbe ve Kazımcan Karataş arasında tercih yapması beklenen Okan Buruk'un, şu ana kadar Dubois'in performansından memnun olduğu belirtildi.



Bir aksilik olmazsa Adana Demirspor karşısında Dubois, bu bölgede formayı alacak.





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