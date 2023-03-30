Leo Dubois formaya yakın

Galatasaray'da Okan Buruk, Adana Demirspor maçında sol bekte formayı Leo Dubois'e vermeyi planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Leo Dubois formaya yakın
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30 Mart 2023 10:34
Galatasaray'da, Adana Demirspor mücadelesi öncesinde soru işaretlerinin olduğu bölgelerden biri sol bekti.

Leo Dubois, Sam Adekugbe ve Kazımcan Karataş arasında tercih yapması beklenen Okan Buruk'un, şu ana kadar Dubois'in performansından memnun olduğu belirtildi.

Bir aksilik olmazsa Adana Demirspor karşısında Dubois, bu bölgede formayı alacak.

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