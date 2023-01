LeBron'un rekoru Lakers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'in, Los Angeles Clippers'a 133-115 yenildiği maçta 46 sayı atan LeBron James, NBA tarihinde ligdeki tüm takımlara 40 ve üzeri sayı atan ilk oyuncu oldu.



NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Los Angeles Clippers, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 18 sayı farkla mağlup etti.



Lakers'ta LeBron James, 46 sayı attı ve dokuz 3 sayılık isabetle kariyerinde bir maçta en fazla 3 sayılık isabet bulmasına rağmen takımına galibiyet getiremedi.



James, NBA tarihinde ligdeki tüm takımlara yani 30 takımın hepsine 40 ve üzeri sayı atan ilk oyuncu oldu.



NBA kariyerinde şu ana kadar 38 bin 210 sayıya sahip LeBron James'in, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA'in tüm zamanların en skorer ismi olmasına sadece 178 sayı kaldı.



NBA kariyerini 1989 yılında tamamlayan Kareem Abdul-Jabbar, NBA'de kaydettiği 38 bin 387 sayı ile hala tarihin en fazla sayı atan oyuncu konumunda bulunuyor.



Los Angeles Clippers'ta Paul George 27 sayı, Kawhi Leonard ise 25 sayıyla takımlarının üst üste üçüncü galibiyetine katkıda bulundu.



Nikola Jokic'in "triple-double"ı galibiyeti getirdi



Denver Nuggets, Nikola Jokic'in performansının yardımıyla New Orleans Pelicans'ı 99-98 mağlup etti.



Batı Konferansında zirve mücadelesi veren Nuggets, konuk olduğu Pelicans'ı 1 sayı farkla geçtiği maçta all-star Jokic, 25 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı.



Denver Nuggets'ta Jamal Murray de galibiyete 25 sayı ile katkı verdi. New Orleans Pelicans'ta ise CJ McCollum'un 20 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.



Julius Randle'dan 36 sayı



New York Knicks'in konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 105-103 yendi. Knicks'te Julius Randle, 36 sayı ve 13 ribauntla oynadı.



Cleveland Cavaliers formasıyla 2 dakika 49 saniye sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman, sayı katkısı veremedi.



Cavaliers'ta Jarrett Allen ve Donovan Mitchell'in 24'er sayısı galibiyet getirmeye yetmedi.



Sonuçlar:



Indiana Pacers-Chicago Bulls: 116-110



Miami Heat-Boston Celtics: 98-95



New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 105-103



New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 98-99



Dallas Mavericks-Washington Wizards: 126-127



Phoenix Suns-Charlotte Hornets: 128-97



Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 115-133





