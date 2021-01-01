"LeBron, önümüzdeki hafta içi dönebilir" iddiası!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, önümüzdeki hafta içinde parkelere geri dönebileceği iddia edildi.



Orange County Register'dan Kyle Goon'a göre, son 20 maçı kaçıran James, ayak bileği sakatlığından bu yana ilk maçını, ya önümüzdeki Pazartesi günü Denver Nuggets'a karşı, ya Perşembe günü LA Clippers'a karşı veya Cuma günü Portland Trail Blazers'a karşı oynayabilir:



"36 yaşındaki oyuncunun antrenmanları hakkında rapor alan bir kişi, Southern California News Group'a, sağ ayak bileği burkulmasından iyileşmesi yolunda aldığı olumlu geri bildirimlerin ışığında James'in önümüzdeki hafta oynamaya başlayabileceğini söyledi. Bu, James'in ya Denver Nuggets'a karşı Pazartesi günü, ya Clippers'a karşı Perşembe günü veya Portland Trail Blazers'a karşı Cuma günü oynayabileceği anlamına geliyor."



Koç Frank Vogel, LeBron hakkında şunları söylemişti:



"Hazır olduğunda bana söyleyecek. O ve tıbbi ekip, hazır olduğu zaman bana iletecekler. Bunun üzerine her gün konuşuyorlar ve kaydettiği gelişimi, bulunduğu noktayı ve ne zaman oynamaya hazır olacağını inceleme halindeler."



