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LeBron: "Montrezl'a 'Yaptıklarımızı beğeniyor musun?' diye sorduk"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Montrezl Harrell'in Lakers'a katılmasından bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Montrezl Harrell'in Lakers'a katılmasından bahsetti.

Harrell'ın Lakers tarafından şehir rakipleri LA Clippers'tan alıınması, bu ölü sezonun en büyük sürprizlerinden biri olarak ortaya çıkmıştı.

LeBron, Spectrum SportsNet'te Allie Clifton ve Richard Jefferson ile yaptığı röportajda, Lakers'a Yılın Altıncı Adamı ödülü sahibinin imza sürecine biraz ışık tuttu:

"Her şeyden önce Trez yan komşumuzdu. Kapısını çaldık ve 'Burada olanlar hoşuna gidiyor mu?' diye sorduk.

Kapısını çaldık ve Trez'i aldık. Onlar (Harrell'in Clippers takım arkadaşları) da gerçekten şaşırdılar ve bunu sosyal medyada da paylaşmışlardı. Bunu ben uydurmuyorum.

Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanan Trez bizimle. Geçtiğimiz yıl sıkıntı çektiğimi benchimize yardımcı olacak."


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