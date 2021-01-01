LeBron, Lakers'ın dört maçlık mağlubiyet serisi hakkında konuştu

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın dört maçlık mağlubiyet serisi hakkında konuştu.



Lakers şu anda, dört maça kadar uzayan bir mağlubiyet serisine sahip. Son NBA şampiyonu ekip, en son Aralık 2019'da böyle bir dönemden geçmişti.



LeBron'a göre, özellikle Anthony Davis'in kadro dışında olmasıyla gereğinden daha fazlasını yapmak zorunda olan genç Lakers oyuncuları, zor zamanlar geçiriyor:



"Hepimiz için, özellikle de bazı gençlerimiz için zorlayıcı bir durum. Daha önce bu durumda bulunmayan, normalde istenenden biraz daha fazlasını yapmaları istenen bazı adamlarımız var.



Herkes sadece AD'den bahsediyor ve tabii ki kendisinin olmaması bizim için büyük bir darbe, ancak Dennis de (Schröder) birkaç maçtır oynamıyor. O da takımımızın büyük bir parçası. Herkes, kendini normal şartlar altında bulunmayacağı bir durumun içinde buldu.



Her zaman en önemli olan şey, kendimden emin olarak, takım arkadaşlarımın oynayabilmeleri için onlara gerekli cesaret ve güveni sağlamak. Bizim için zor bir süreç. Ancak sezonun geri kalanında ve ardından uzun vadede nasıl olacağımızı gösteren bir durumun içinde de değiliz, orası kesin."



