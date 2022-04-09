LeBron James'ten Fenerbahçeli McBride paylaşımı

Fenerbahçe Safiport'un FIBA Euroleague Kadınlar final fourunda USK Prag'u mağlup ederek finale yükseldiği maçın ardından NBA yıldızı LeBron James paylaşım yaptı.
LeBron James, maçı 15 sayıyla tamamlayan ve galibiyette önemli pay sahibi olan Kayla McBride'la ilgili paylaşım yaparak dikkat çekti. LeBron James'in twitter üzerinden yaptığı paylaşım onbinlerce beğeni aldı.
İşte LeBron James'in paylaşımı:
LeBron James, maçı 15 sayıyla tamamlayan ve galibiyette önemli pay sahibi olan Kayla McBride'la ilgili paylaşım yaparak dikkat çekti. LeBron James'in twitter üzerinden yaptığı paylaşım onbinlerce beğeni aldı.
İşte LeBron James'in paylaşımı:
LeBron James'tan Fenerbahçe Safiportlu Kayla McBride paylaşımı https://t.co/Qv2xL7zOCk pic.twitter.com/RCPOYQYUyy
— Sporx (@sporx) April 8, 2022