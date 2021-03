LeBron: "Her zaman, üçlü tehdidi olan bir oyunum olmasını istemişimdir"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, dün gece Golden State Warriors karşısında kariyerinin 98'inci triple-double'ını yapması sonrası konuştu.



36 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada 30 dakika forma giyerek 22 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle maçı tamamladı ve NBA tarihinde en çok triple-double sahibi olan beşinci oyuncu oldu. Lakers yıldızının bir sıra üstünde, 107 kariyer triple-double'ı ile Jason Kidd yer alıyor.



Maçtan sonra LeBron, bu istatistik hakkındaki düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"Pasörlüğüm iyi olduğu için, her zaman üçlü tehdide sahip bir oyunum olmasını istemişimdir. Takım arkadaşlarıma pas vermeyi ve onlara boş şut imkanı sağlamayı çok seviyorum. Ribaund alabilmek de her zaman önemlidir. Pat Riley'nin söylediği gibi; ribaund almak şampiyonluk kazandırır. Ve sonra biraz da sayı üretebilmek tabii ki. Muhtemelen üçü arasından en az yönlendiğim kısım bu.



Sahada olabilmek ve oyunu üç farklı yönüyle kontrol edebilmek, maçı kazandırdığı sürece benim için her zaman önemlidir. Mağlubiyette olursa benim için asla önemli olmaz. Ama eğer kazanırken yapabiliyorsam ve bir etki yarattığımı hissedebiliyorsam, oyunun akışında gerçekleştiği zaman daha da önemli oluyor."