LeBron, All-Star oylamasında zirveye oturdu!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA All-Star taraftar oylarının son ayağında tüm oyuncular arasında zirveye yerleşti.



Golden State Warriors'tan Stephen Curry (Batı Konferansı guardları), Brooklyn Nets'ten Kevin Durant (Doğu Konferansı forvetleri), Chicago Bulls'tan DeMar DeRozan (Doğu Konferansı guardları) ve James (Batı Konferansı forvetleri), kendi pozisyon gruplarında en çok oy alan isimler olmaya devam ettiler.



Hangi oyuncunun takım kaptanı olacağını belirleyecek olan oylamanın bir önceki ayağında Curry, James'in önünde yer almış olsa da, James ve Durant'in muhtemelen üst üste ikinci yıl takımlarına kaptanlık yapmaları bekleniyor.



2022 NBA All-Star maçının ilk beş oyuncuları, iki takım kaptanı da dahil olmak üzere 27 Ocak tarihinde açıklanacak.



