İtalya Serie A'nın 6. haftasında Torino ile Lazio karşı karşıya geldi. Olimpico di Torino'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio, 4-3'lük skorla kazandı.
Lazio, 15. dakikada Andreas Pereira'nın golüyle öne geçti. Torino, 19. dakikada Bremer ile skoru eşitledi ve 24. dakikada Andrea Belotti'nin penaltı golüyle öne geçti.
Sergej Milinkovic-Savic, 49. dakikada attığı frikik golü ile skoru tekrar eşitledi. Torino, 88. dakikada Sasa Lukic ile tekrar öne geçti. Immobile, 90+5. dakikada penaltıdan skoru eşitledi. Felipe Caicedo, 90+8'de Lazio'ya galibiyeti getiren golü attı.
Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, maça ilk 11'de başladı ve 57 dakika oyunda kalarak yerini Ciro Immobile'ye bıraktı.
Bu sonucun ardından Torino 1 puanda kaldı. Lazio ise puanını 10'a yükseltti.
Lazio, gelecek hafta sahasında Juventus'u konuk edecek. Torino ise Genoa deplasmanına gidecek.
Lazio, 15. dakikada Andreas Pereira'nın golüyle öne geçti. Torino, 19. dakikada Bremer ile skoru eşitledi ve 24. dakikada Andrea Belotti'nin penaltı golüyle öne geçti.
Sergej Milinkovic-Savic, 49. dakikada attığı frikik golü ile skoru tekrar eşitledi. Torino, 88. dakikada Sasa Lukic ile tekrar öne geçti. Immobile, 90+5. dakikada penaltıdan skoru eşitledi. Felipe Caicedo, 90+8'de Lazio'ya galibiyeti getiren golü attı.
Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, maça ilk 11'de başladı ve 57 dakika oyunda kalarak yerini Ciro Immobile'ye bıraktı.
Bu sonucun ardından Torino 1 puanda kaldı. Lazio ise puanını 10'a yükseltti.
Lazio, gelecek hafta sahasında Juventus'u konuk edecek. Torino ise Genoa deplasmanına gidecek.
Lazio, 94. dakikasına 3-2 yenik girdiği Torino karşısında 95 ve 98. dakikalarda attığı gollerle galibiyete uzandı.
🔥15' Torino 0-1 Lazio
🔥19' Torino 1-1 Lazio
🔥25' Torino 2-1 Lazio
🔥48' Torino 2-2 Lazio
🔥87' Torino 3-2 Lazio
🔥95' Torino 3-3 Lazio
🔥98' Torino 3-4 Lazio pic.twitter.com/xQXoc3O3Dd
— Sporx (@sporx) November 1, 2020