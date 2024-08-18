Lazio kendi sahasında hata yapmadı

İtalya Serie A ilk hafta maçında Lazio, sahasında Venezia'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lazio kendi sahasında hata yapmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ağustos 2024 23:39
İtalya Serie A ilk hafta maçında Lazio ile Venezia karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Lazio 2-1 kazandı. 

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Taty Castellanos, 44. dakikada penaltıdan Mattia Zaccagni ve 81. dakikadada Giorgio Altare (K.K) kaydetti. Serie A'ya bu sezon yükselen Venezia'nın tek golü ise 3. dakikada Magnus Andersen'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Lazio, sezona 3 puanla başladı. Venezia, sezonun ilk maçında puanla tanışamadı. 

Ligin bir sonraki maçında Lazio, Udinese deplasmanına gidecek. Venezia ise Fiorentina'ya konuk olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery