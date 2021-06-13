Larin Kanada'yı uçurmaya devam ediyor

Dünya Kupası Kuzey Amerika - Karayipler Elemeleri 2. Turu'nda Haiti'ye konuk olan Kanada, Cyle Larin'in golüyle maçı 1-0 kazandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Larin Kanada'yı uçurmaya devam ediyor
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13 Haziran 2021 02:27
Dünya Kupası Kuzey Amerika - Karayipler Elemeleri 2. Turu'nda Kanada ile Haiti'nin konuk olduğu maçta takımına galibiyeti getiren isim Cyle Larin oldu.

Beşiktaşı Larin, Kanada'nın Haiti'ye konuk olduğu maçın 14. dakikasında topu ağlara göndererek galibiyeti getirmeyi başardı. Larin, Süper Lig'deki formunu Kanada Milli Takımı'nda da göstererek ülkesi adına çıktığı son 5 maçta 6. golünü kaydetmiş oldu.

Maçın rövanşı 16 Haziran'da Kanada'nın sahasında oynanacak.


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